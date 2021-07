Romans-sur-Isère Collégiale Saint-Barnard Drôme, Romans-sur-Isère Visite libre de la collégiale Saint-Barnard Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale Saint-Barnard Visite libre, respect des consignes sanitaires en vigueur.

Visite libre du monument, y compris la chapelle du Saint-Sacrement, la grande sacristie et le triforium, habituellement fermés au public. Accueil et explications par les Amis de Saint-Barnard Collégiale Saint-Barnard Parvis Jean XXIII, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

