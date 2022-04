Visite libre de la Collection Noureev Centre national du costume de scène et de la scénographie, 14 mai 2022 18:00, Moulins.

Nuit des musées Visite libre de la Collection Noureev Centre national du costume de scène et de la scénographie Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre sur inscription

Partez à la découverte de Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs du XXème siècle.

Danseur et chorégraphe de génie, Rudolf Noureev (1938-1993) s’illustre sur toutes les plus grandes scènes du monde. Insatiable collectionneur, il acquiert tableaux, sculptures, gravures, estampes, meubles, textiles et instruments dévoilés au sein de la _Collection Noureev_ au CNCS.

Le CNCS est un site unique en Europe pour découvrir les plus beaux costumes de théâtre, de ballet et d’opéra mis en scène dans des expositions scénographiées. Le musée a pour mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de plus de 10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet et de plusieurs éléments de machinerie ou décors de scène. Le CNCS occupe une partie du Quartier Villars, ancien quartier de cavalerie datant de la fin du XVIIIe siècle classé Monument historique. Plus d’infos sur www.cncs.fr

© Centre national du costume de scène et de la scénographie

piétons : Le CNCS est situé sur la rive gauche de l’Allier, face à la ville de Moulins, à quelques minutes du centre ville en traversant l’Allier par le pont Règemortes. Ligne de bus n°3. En voiture : Depuis Paris: Autoroute A6 puis A77 et RN7 ou Autoroute A71 Paris > Orléans > Clermont-Ferrand: sortie “Montmarault” Depuis Lyon: Autoroute A6, puis N79 ou N7Axe Est-Ouest :RCEA Genève > Mâcon > Moulins > Bordeaux Depuis le Sud: Autoroute A75 – N9 Montpellier > Clermont-Ferrand > Moulins Par le Train : 2h30 depuis Gare de Lyon: Ligne Paris – Clermont-Ferrand. Arrêt : “Moulins-sur-Allier” Depuis la gare de Moulins: Environ 15 mn en traversant l’Allier par le pont Règemortes, Ligne de bus n°3

Pedestrians: CNCS is located on the Left Bank of the Allier, facing the city of Moulins(Mills), a few minutes away from(a few minutes before) the city centre by crossing the Allier by the bridge(deck) Règemortes. Bus line n°3. By car: Since Paris: Highway A6 then A77 and RN7 or Highway A71 Paris> Orléans> Clermont-Ferrand: taken(brought) out “Montmarault” Since Lyons: Highway A6, then N79 or N7Axe is West:RCEA Geneva> Mâcon> Moulins(Mills)> Bordeaux Depuis the South: Highway A75 – N9 Montpellier> Clermont-Ferrand> Moulins(Mills) Par the Train: 2 h 30 since Lion railway station: Line Paris – Clermont-Ferrand. Stop(Ruling): “Moulins-sur-Allier” Since the station of Moulins(Mills): About 15 mn by crossing the Allier by the bridge(deck) Règemortes, Bus line n°3 Free entry upon registration Saturday 14 May, 18:00

CNCS is an unique(only) site in Europe to discover the most beautiful theatrical costumes, suits(costumes) of ballet and of opera the staged in scénographiées exhibitions(exposures). The museum has as mission preservation, study and promotion(valuation) of patrimonial all 10 000 theatrical costumes, suits(costumes) of opera and of ballet and several elements of machinery or decorations(sets) of stage(scene). CNCS occupies a part(party) of the District Villars, an old(former) district of cavalry dating the end of the XVIIIth century classified as “Historic Monument”. More information on [www.cncs.fr](http://www.cncs.fr)

© national Centre of the stage costume and of the stage design hearing impairment;visual impairment

Bailarín y coreógrafo de genio, Rudolf Noureev (1938-1993) destaca en todos los escenarios más grandes del mundo. Insaciable coleccionista, adquiere cuadros, esculturas, grabados, grabados, muebles, textiles e instrumentos revelados en la Colección Noureev en el CNCS.

Entrada libre previa inscripción Sábado 14 mayo, 18:00

Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes 03000 Moulins Auvergne-Rhône-Alpes