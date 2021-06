Moulins Centre national du costume de scène et de la scénographie Allier, Moulins Visite libre de la Collection Noureev Centre national du costume de scène et de la scénographie Moulins Catégories d’évènement: Allier

Centre national du costume de scène et de la scénographie, le samedi 3 juillet

Danseur et chorégraphe de génie, Rudolf Noureev (1938-1993) s’illustre sur toutes les plus grandes scènes du monde. Le CNCS présente la Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris. La vie personnelle et artistique d’un homme à la carrière internationale exceptionnelle est dévoilée. Partez à la découverte du célèbre danseur Rudolf Noureev Centre national du costume de scène et de la scénographie Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Allier

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:59:00

