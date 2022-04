Visite libre de la collection Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris), 14 mai 2022 19:00, Paris.

Nuit des musées Visite libre de la collection Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Musée de la musique présente près de 1000 instruments et objets d’art aussi rares et insolites que la guitare tortue, la flûte en cristal, l’octobasse, le violon électrique, ou l’orgue à bouche ….

Musée abritant une collection d’instruments de musique du XVIIe siècle à nos jours. Collection, expositions temporaires, concerts, spectacles

http://www.philharmoniedeparis.fr

Free entry within the limits of available places Saturday 14 May, 19:00

Museum housing a collection of musical instruments from the 17th century to the present day. Collection, temporary exhibitions, concerts, shows

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:00

221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris 75019 Paris Île-de-France