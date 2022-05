Visite libre de la collection Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Musée de la musique présente près de 1000 instruments et objets d’art aussi rares et insolites que la guitare tortue, la flûte en cristal, l’octobasse, le violon électrique, ou l’orgue à bouche …. Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Paris Paris

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

