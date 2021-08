Saint-Germain-en-Laye Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Visite libre de la collection Édouard Piette Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Visite libre de la collection Édouard Piette Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 18 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye. Visite libre de la collection Édouard Piette

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye

La salle Piette est une salle de musée unique au monde. Cette salle d’exposition est tout d’abord remarquable par ce qu’elle contient : une fabuleuse collection d’outils, d’armes et d’objets préhistoriques découverts par Édouard Piette lors de fouilles dans les Pyrénées au XIXe siècle. De nombreux chefs-d’œuvre y sont exposés, dont la célèbre “Dame à la Capuche” découverte à Brassempouy, dans les Landes. La scénographie est inchangée depuis le XIXe siècle : le visiteur entre ainsi dans une véritable machine à remonter le temps pour une visite unique ! Une salle de musée unique au monde Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Adresse Château - Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye