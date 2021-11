Gravelines Citerne de Gravelines Gravelines, Nord Visite libre de la citerne Citerne de Gravelines Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Visite libre de la citerne Citerne de Gravelines, 11 décembre 2021, Gravelines. Visite libre de la citerne

du samedi 11 décembre au dimanche 19 décembre à Citerne de Gravelines

A l’occasion du Marché de Noël, la citerne de Gravelines accueille les visiteurs. Ce bâtiment atypique du XVIIIème siècle a notamment conservé sa charpente d’origine. Une visite unique à découvrir !

Entrée libre et gratuite – Pass sanitaire

Ce monument chargé d’histoire ouvre ses portes aux visiteurs. Citerne de Gravelines Place de l’église Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T20:00:00;2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T15:00:00 2021-12-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Citerne de Gravelines Adresse Place de l'église Gravelines Ville Gravelines lieuville Citerne de Gravelines Gravelines