Erquy Chapelle Saint-Pabu / Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Visite libre de la Chapelle Saint-Pabu Chapelle Saint-Pabu / Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Visite libre de la Chapelle Saint-Pabu Chapelle Saint-Pabu / Erquy, 18 septembre 2021, Erquy. Visite libre de la Chapelle Saint-Pabu

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Pabu / Erquy

### Du patrimoine matériel au patrimoine immatériel La chapelle Saint-Pabu à Erquy sera ouverte aux visites de 15h00 à 18h00. En clôture des visites, le musicien costarmoricain Benoni (flûtes et chant) proposera une animation musicale autour du patrimoine traditionnel breton.

entrée libre et gratuite

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Pabu / Erquy rue Anne le Gal La Salle, 22430 Erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Chapelle Saint-Pabu / Erquy Adresse rue Anne le Gal La Salle, 22430 Erquy Ville Erquy lieuville Chapelle Saint-Pabu / Erquy Erquy