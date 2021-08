Montreuil Chapelle Saint-Nicolas de l'Hôtel Dieu Montreuil, Pas-de-Calais Visite libre de la chapelle saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu Chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel Dieu Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu était le lieu de culte des soeurs hospitalières de l’hôpital de Montreuil-sur-Mer et des patients. La chapelle a été remaniée à la fin du XIXe siècle par Clovis Normand. Le lieu conserve un superbe mobilier, témoignage de l’art sacré des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que de flamboyants vitraux du XIXe siècle.

entrée libre, places limitées, suivant les conditions sanitaires en vigueur à cette période

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

