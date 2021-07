Sennecey-le-Grand Chapelle Saint-Médard Saône-et-Loire, Sennecey-le-Grand Visite libre de la chapelle Saint-Médard Chapelle Saint-Médard Sennecey-le-Grand Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Elle fut restaurée en 1924 puis en 1967. Le sarcophage romain est appuyé au mur extérieur de la nef. La Statue de Saint-Médard est quant à elle datée de 1683. Venez découvrir librement l’un des plus ancien témoin de l’architecture religieuse en France.

Chapelle Saint-Médard Rue de la Chapelle Hameau de Sens 71240 Sennecey-le-Grand

