du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hameau de Bonifacio, à San Damiano

Une inscription gravée sur la façade de cette chapelle voûtée en berceau à lunettes possédant une nef unique prolongée par un choeur renseigne sur l’époque de sa construction. Le visiteur peut en effet y lire la date 1748.

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

