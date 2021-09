San-Damiano Hameau d'Alzi,à San Damiano Haute-Corse, San-Damiano Visite libre de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges d’Alzi ! Hameau d’Alzi,à San Damiano San-Damiano Catégories d’évènement: Haute-Corse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hameau d’Alzi, à San Damiano

Le souvenir du bâtisseur de la chapelle d’Alzi et de son campanile n’a pas été conservé. En revanche, une inscription mentionne la date de 1766 que l’on peut attribuer à sa période de construction. L’édifice, dédié à Notre-Dame-des-Neiges, présente un plan allongé, à chevet plat. Sa nef unique est couverte d’une voûte en berceau à lunettes qui se prolonge d’un choeur couvert d’une voûte, également en berceau plein-cintre.

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

