Numéro 7 et dernière chapelle du circuit bleu de L’art dans les chapelles, cet édifice a été construit au XVe siècle grâce au mécénat de la famille des Rohan dont les armoiries sont toujours visibles dans la maîtresse-vitre. De style gothique flamboyant (exception faite de la tour-clocher), la chapelle de la Houssaye conserve un mobilier d’une exceptionnelle qualité. Classé monument historique, son retable en pierre calcaire polychrome représentant les scènes de la Passion est une œuvre majeure du patrimoine pontivyen et plus généralement de l’art religieux en Bretagne. _Informations : L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21 ou_ [_www.artchapelles.com_](http://www.artchapelles.com)

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

