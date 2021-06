Clères Chapelle du Tôt Clères, Seine-Maritime Visite libre de la chapelle du Tôt Chapelle du Tôt Clères Catégories d’évènement: Clères

La chapelle du Tôt dont le gros-oeuvre est en grès, silex et briques, se compose d’un vaisseau unique. Elle vient de faire l’objet d’une restauration toute récente. Cette chapelle fut pendant longtemps un lieu de pélérinage pour les enfants qui tardaient à marcher et pour les personnes souffrant de douleurs rhumatismales. La chapelle du Tôt, dédiée à Notre-Dame des Buis, date du XVIe siècle Chapelle du Tôt 30 route des Moulins du Tôt, 76690 Clères Clères Seine-Maritime

