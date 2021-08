Quimper Chapelle du Saint-Esprit Finistère, Quimper Visite libre de La chapelle du Saint-Esprit Chapelle du Saint-Esprit Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Visite libre de La chapelle du Saint-Esprit Chapelle du Saint-Esprit, 18 septembre 2021, Quimper. Visite libre de La chapelle du Saint-Esprit

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle du Saint-Esprit

La chapelle du premier Grand Séminaire du diocèse de Quimper et Léon fut construite entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Au fil de son histoire et des années, elle est devenue la chapelle de l’hôpital Laennec. Laissée à l’abandon pendant plus de 30 ans, la chapelle fait l’objet de restaurations par l’association des Ouvriers du Saint-Esprit depuis 2013. Laissée à l’abandon pendant plus de 30 ans, la chapelle fait l’objet de restaurations par l’association des Ouvriers du Saint-Esprit depuis 2013. Chapelle du Saint-Esprit 3 rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Chapelle du Saint-Esprit Adresse 3 rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper Ville Quimper lieuville Chapelle du Saint-Esprit Quimper