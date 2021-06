La Balme-les-Grottes Les grottes de la Balme Isère, La Balme-les-Grottes Visite libre de la Chapelle des Grottes de La Balme Les grottes de la Balme La Balme-les-Grottes Catégories d’évènement: Isère

La Balme-les-Grottes

Visite libre de la Chapelle des Grottes de La Balme Les grottes de la Balme, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Balme-les-Grottes. Visite libre de la Chapelle des Grottes de La Balme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les grottes de la Balme

Le porche des Grottes de La Balme abrite deux chapelles superposées, dont seule la supérieure est visible. Érigée en 1310 et dédiée à Notre-Dame, elle est l’agrandissement de la chapelle inférieure, dédiée elle à Saint-Jean-Baptiste dès le IXe siècle. Elles ont reçu un illustre visiteur en la présence de François 1er. Tout juste couronné roi, il s’empresse de rejoindre le duché de Milan et s’illustre à la bataille de Marignan.

Entrée libre

La chapelle des Grottes demeure un des seuls vestiges des temples romains, autels et chrétiens qui se sont succédés, pour la plupart disparus durant le XVIIIe siècle. Les grottes de la Balme Rue des grottes, 38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes La Balme-les-Grottes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T16:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T16:30:00

Lieu Les grottes de la Balme Adresse Rue des grottes, 38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville La Balme-les-Grottes