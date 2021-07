Montesquieu-Lauragais Écluse de Négra Haute-Garonne, Montesquieu-Lauragais Visite libre de la chapelle des bateliers Écluse de Négra Montesquieu-Lauragais Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’écluse de Négra était l’une des haltes de la «Barque de Poste» qui assurait le transport des voyageurs entre Toulouse et Agde dès 1681. En partant de Toulouse, les barques arrivaient pour le repas de midi à l’écluse de Négra (la dinée). Les voyageurs trouvaient à proximité une auberge, une glacière destinée à refroidir les boissons et une chapelle. Visite libre de la chapelle des bateliers à l’écluse de Négra. Écluse de Négra 31374 Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

