Quimper Chapelle de Ty Mamm Doué Finistère, Quimper Visite libre de La chapelle de Ty Mamm Doue Chapelle de Ty Mamm Doué Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Visite libre de La chapelle de Ty Mamm Doue Chapelle de Ty Mamm Doué, 18 septembre 2021, Quimper. Visite libre de La chapelle de Ty Mamm Doue

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de Ty Mamm Doué Joyau du XVIe siècle, ce lieu de pèlerinage vous ouvre ses portes pendant le week-end. Chapelle de Ty Mamm Doué 37 route de Plogonnec, 29000, Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Chapelle de Ty Mamm Doué Adresse 37 route de Plogonnec, 29000, Quimper Ville Quimper lieuville Chapelle de Ty Mamm Doué Quimper