Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15 h à 18 h Sans inscription Informations : Bureau de tourisme de Pierrefort : tél. 04 71 23 38 04

Entrée libre.

Ancienne chapelle castrale du XIIIe siècle du Château de Turlande. Chapelle et rocher de Turlande 15230 Paulhenc Paulhenc Cantal

