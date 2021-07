Lanmeur Chapelle Notre-Dame de Kernitron Finistère, Lanmeur Visite libre de la Chapelle de Kernitron, à Lanmeur Chapelle Notre-Dame de Kernitron Lanmeur Catégories d’évènement: Finistère

Lanmeur

Visite libre de la Chapelle de Kernitron, à Lanmeur Chapelle Notre-Dame de Kernitron, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Lanmeur. Visite libre de la Chapelle de Kernitron, à Lanmeur

Chapelle Notre-Dame de Kernitron, le dimanche 19 septembre à 10:00 Entrée libre – Tout public / Masque obligatoire selon les dispositions légales.

Kernitron, « la maison de la Dame », est une grande chapelle en partie romane. Chapelle Notre-Dame de Kernitron rue de Kernitron, 29620, Lanmeur Lanmeur Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lanmeur Étiquettes évènement : Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de Kernitron Adresse rue de Kernitron, 29620, Lanmeur Ville Lanmeur lieuville Chapelle Notre-Dame de Kernitron Lanmeur