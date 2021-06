Rouen Chapelle Corneille Rouen, Seine-Maritime Visite libre de La Chapelle Corneille Chapelle Corneille Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Les portes de la chapelle Corneille vous sont grandes ouvertes pour les Journées du Patrimoine. Deux possibilités s’offrent à vous : la visite libre ou la visite guidée. Pour cette dernière, inscrivez-vous et partez en petit groupe pour en découvrir les moindres recoins. Plusieurs créneaux vous sont proposés. Pour la visite libre, venez sur les horaires d’ouverture et visitez à votre rythme!

Entrée libre

Ancienne chapelle du collège des Jésuites, puis du lycée corneille, vous découvrirez ce lieu magnifique qui accueille maintenant un auditorium dédié à la musique Chapelle Corneille 30 rue bourg l’Abbé, 76000 Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime

