Dans cette chapelle de style néo-gothique, des écrans tactiles vous aident à découvrir la nature environnante et la richesse du patrimoine. Une réplique numérisée en 3D du plan-relief de la ville d’Aire, vous permet de faire le tour d’Aire entourée de ses remparts « à la Vauban » en 1743.

Entrée Libre

En bord de Lys, ouvrez une porte sur la nature et le patrimoine airois ! Chapelle Beaudelle Place du rivage – 62120 Aire-sur-la-Lys

