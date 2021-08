Luc-sur-Mer Chapelle Lalique Calvados, Luc-sur-Mer Visite libre de la chapelle aux verrières Lalique & laques d’Alix Aymé Chapelle Lalique Luc-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

**Chapelle Lalique :** Découvrir l’aménagement de la chapelle des soeurs de Notre-Dame de Fidélité, proposé en 1931 par René Lalique, à l’aide de dalles de verres coulées-moulées-pressées : 3 verrières, 1 retable, un grand crucifix, la porte de tabernacle, 2 colonnes lumineuses, la lampe de sanctuaire. Egalement : Chemin de Croix 1948 par Alix Aymé, maître d’art de la laque, après 25 ans en Indochine : 14 superbes stations restaurées par Isabelle Emmerique, créatrice d’une 15° station.

Capacité d’une centaine de personnes.

Aménagement 1931 du choeur de la chapelle des Soeurs de Notre-Dame de Fidélité, créé par René Lalique. Chapelle Lalique 40 rue du Bout Varin, 14440 Douvres-la-Délivrande Luc-sur-Mer Calvados

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

