Vienne Cathédrale Saint-Maurice Isère, Vienne Visite libre de la cathédrale Saint-Maurice Cathédrale Saint-Maurice Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Visite libre de la cathédrale Saint-Maurice Cathédrale Saint-Maurice, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vienne. Visite libre de la cathédrale Saint-Maurice

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Saint-Maurice

La construction se poursuit jusqu’au XVIe siècle avec l’élévation de la façade ouest.

Entrée libre (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période) ; Port du masque.

La construction du bâtiment actuel débute entre les XIes et XIIes siècles avec le style roman. L’édification se poursuit au cours du XIIIe siècle avec le style gothique. Cathédrale Saint-Maurice Place Saint-Maurice, 38200 Vienne Vienne Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T12:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Cathédrale Saint-Maurice Adresse Place Saint-Maurice, 38200 Vienne Ville Vienne lieuville Cathédrale Saint-Maurice Vienne