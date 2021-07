Saint-Clément-sur-Guye Cadole du chemin des Moulins Saint-Clément-sur-Guye, Saône-et-Loire Visite libre de la Cadole du chemin des Moulins Cadole du chemin des Moulins Saint-Clément-sur-Guye Catégories d’évènement: Saint-Clément-sur-Guye

[https://www.stclement-patrimoine.org/stage_construction_ps_2014.htm](https://www.stclement-patrimoine.org/stage_construction_ps_2014.htm) Cadole est située entre les deux anciens moulins à vent de Saint-Clément-sur-Guye. Elle se trouve en bordure du chemin, à l’entrée d’un champ. C’est un bâtiment en forme d’appentis couvert d’un toit à une seule pente. Ses pignons sont parallèles au chemin et son gouttereau-façade donne sur l’entrée du champ. Cette cadole a été restaurée en juillet et en août 2014 grâce à un stage d’initiation à la construction en pierre sèche, organisé conjointement par Maisons Paysannes de France et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.

Cadole, ou cabane en pierre sèche, située entre les deux anciens moulins à vent de Saint-Clément-sur-Guye, restaurée en 2014 grâce à un stage d’initiation à la construction en pierre sèche. Cadole du chemin des Moulins Chemin des Moulins, 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

