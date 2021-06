Evian-les-Bains Buvette de la source Cachat Evian-les-Bains, Haute-Savoie Visite libre de la buvette Cachat d’Evian-Les-Bains Buvette de la source Cachat Evian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

C’est sur l’emplacement de l’église Sainte-Catherine de la Touvière, démolie à la fin du XVIIIe siècle, qu’est construit en 1826 un établissement de bains utilisant l’eau de la source Cachat. Il est modifié à plusieurs reprises pour l’adapter au nombre croissant de curistes et à l’évolution des soins. En 1905, la Société des eaux minérales le remplace par cette buvette, haut-lieu des mondanités de la station. Conçue par l’architecte Albert Hébrard, c’est un chef d’œuvre de l’Art Nouveau tout en courbes et contre-courbes, dont l’entrée monumentale donne sur la rue Nationale. La charpente du grand hall, ajourée de vitraux à motifs floraux et couverte en tuiles vernissées, est inscrite au titre des Monuments historiques. Elle abrite une statue du sculpteur Charles Beylard, « Apothéose de la source Cachat » dont une copie récente se trouve devant la source. **Le chantier de restauration de la Buvette est en cours.** **Plus d’informations sur** [**www.fondation-patrimoine.org**](http://www.fondation-patrimoine.org)

Entrée libre

Buvette de la source Cachat Avenue des sources (en face de la source Cachat), 74500 Évian-les-Bains

