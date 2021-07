Paris Bibliothèque Mazarine Paris Visite libre de la Bibliothèque Mazarine Bibliothèque Mazarine Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Venez découvrir la Bibliothèque Mazarine, plus ancienne bibliothèque publique de France !** Visite libre de la grande galerie (XVIIe s.) et de l’exposition [Pensées secrètes des académiciens : Fontenelle et ses confrères](https://www.bibliotheque-mazarine.fr/fr/evenements/expositions/liste-des-expositions/pensees-secretes-des-acadmiciens-fontenelle-et-ses-confreres-exposition), avec une sélection de documents patrimoniaux emblématiques (manuscrits, livres anciens…). La visite s’inscrit dans le circuit de visite de l’Institut de France.

Entrée libre

