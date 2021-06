Caen Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, Calvados Visite libre de la bibliothèque Alexis de Tocqueville : Trésor et livres d’artistes de la bibliothèque Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Catégories d’évènement: Caen

Bibliothèque Alexis de Tocqueville, le samedi 18 septembre à 15:00 Venez découvrir certains documents précieux conservés par la bibliothèque dans ses réserves, habituellement inaccessibles au public : manuscrits enluminés, imprimés anciens, livres d’artistes. Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen Caen Calvados

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

