Initialement dédiée à saint Ivy, saint patron de la ville de Pontivy, l’église a reçu le titre de basilique mineure en 1959. Dans le chœur, l’impressionnant retable en marbre et tuffeau, commencé en 1725, a été réalisé sur le modèle des retables architecturés lavallois et angevins. L’église conserve également une série de statues des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, des vitraux réalisés par Ernest-Victor Laumonnier au XIXe siècle, ainsi qu’un orgue des célèbres facteurs Dominique et Aristide Cavaillé-Coll. _Informations : Paroisse de Pontivy au 02 97 25 02 53_

Pas de visites pendant les moments liturgiques (notamment le samedi et le dimanche matin). Port du masque obligatoire.

Venez découvrir cette magnifique basilique, initialement dédiée au saint patron de la ville de Pontivy ! Basilique Notre-Dame-de-la-Joie Place Bourdonnay du Clézio, 56300, Pontivy Pontivy Morbihan

