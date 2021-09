Paris Cité internationale universitaire de Paris - Collège franco-britannique Paris Visite libre de L/OBLIQUE, l’espace d’exposition permanent dédié à l’histoire et l’actualité de la Cité internationale Cité internationale universitaire de Paris – Collège franco-britannique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h, l’espace d’exposition permanent de L/OBLIQUE, vous invite à pénétrer dans l’histoire et l’actualité d’un site unique au monde. Installé dans le grand salon du Collège Franco-britannique, cet espace est conçu pour vous accueillir. Il est équipé de dispositifs interactifs pour voyager selon vos envies, à travers les différents univers qui composent le patrimoine du site : architecture, art, biodiversité, paysage, urbanisme… De nombreuses photographies d’hier et d’aujourd’hui sont à observer, grâce au soutien de la Région Île-de-France, qui a encouragé un important travail d’inventaire, de numérisation et d’enrichissement des fonds. Lors de cette 38e édition des Journées européennes du patrimoine, la Cité internationale vous invite à venir découvrir son fabuleux patrimoine : ses 43 maisons, les œuvres artistiques qu’elles abritent et son parc de 34 ha. Propriété des Universités de Paris, la Cité internationale est un campus qui héberge chaque année près de 12 000 étudiants, chercheurs et artistes de plus de 150 nationalités. Elles sont des lieux de vie, de création et d’échanges multiculturels pour leurs résidents : une fenêtre ouverte sur le monde.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Cité internationale universitaire de Paris – Collège franco-britannique 9B Boulevard Jourdan 75014 Paris

