Visite libre de Kaolune, la Carrière Saint-Georges Kaolune,la Carrière Saint-Georges Le Fouilloux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

LE FOUILLOUX

Visite libre de Kaolune, la Carrière Saint-Georges Kaolune,la Carrière Saint-Georges, 1 avril 2022, Le Fouilloux. Visite libre de Kaolune, la Carrière Saint-Georges

du vendredi 1 avril au samedi 30 avril à Kaolune, la Carrière Saint-Georges

Ce sentier de découverte offre différentes clés de lecture d’un paysage pour le moins surprenant qui est aussi un lieu de mémoire économique, marqueur important de notre territoire, la Haute-Saintonge au Sud de la Charente-Maritime. Situé en pleine nature, il a été aménagé par la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge en 2015. Il a été largement façonné par la main de l’homme du fait de l’exploitation de deux richesses locales : la forêt et l’argile. Nous sommes ici au cœur du massif forestier de la Double Saintongeaise qui couvre le canton des trois monts (Montendre, Montlieu-la-Garde et Montguyon). Peuplé essentiellement de pins maritimes, il s’étale sur 30 000 hectares. Nous sommes aussi dans le bassin argilier des Charentes, délimité au nord par Barbezieux (16), au sud par Coutras (33), à l’ouest par Montendre et à l’Est par Chalais (16). Partie intégrante du vaste bassin argilier d’Aquitaine, il se caractérise par la présence d’argile kaolinique d’une grande pureté minéralogique, très fine, riche en alumine, un produit rare et de qualité offrant de nombreux débouchés industriels. Renseignements : 05 46 04 28 70

Entrée libre et gratuite

Découvrez en accès libre Kaolune, la Carrière Saint-Georges, site de lecture du paysage d’une ancienne carrière d’extraction d’argile kaolinique. Du belvédère, admirez les eaux turquoises du lac. Kaolune,la Carrière Saint-Georges Le Grand Pineau 7360 LE-FOUILLOUX Le Fouilloux Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T08:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T08:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T08:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-04T08:00:00 2022-04-04T18:00:00;2022-04-05T08:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T08:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T08:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T08:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T08:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T08:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-11T08:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T08:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T08:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T08:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T08:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T08:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T08:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T08:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T08:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T08:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T08:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T08:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T08:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-25T08:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T08:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T08:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T08:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T08:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T08:00:00 2022-04-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, LE FOUILLOUX Autres Lieu Kaolune,la Carrière Saint-Georges Adresse Le Grand Pineau 7360 LE-FOUILLOUX Ville Le Fouilloux lieuville Kaolune,la Carrière Saint-Georges Le Fouilloux Departement Charente-Maritime

Kaolune,la Carrière Saint-Georges Le Fouilloux Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-fouilloux/

Visite libre de Kaolune, la Carrière Saint-Georges Kaolune,la Carrière Saint-Georges 2022-04-01 was last modified: by Visite libre de Kaolune, la Carrière Saint-Georges Kaolune,la Carrière Saint-Georges Kaolune,la Carrière Saint-Georges 1 avril 2022 Kaolune la Carrière Saint-Georges Le Fouilloux Le Fouilloux

Le Fouilloux Charente-Maritime