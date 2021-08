Visite libre de Castanea Espace Castanea, 18 septembre 2021, Joyeuse.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Castanea

**Ardèche et Châtaigne : la recette d’un amour qui dure depuis toujours ou presque…** Bien plus qu’un Musée de la Châtaigne ! Châtaigne, fruit emblématique d’un département Au fil des espaces regardez se dessiner la longue et émouvante histoire des Ardéchois et de la châtaigne. Aujourd’hui encore la châtaigne a un avenir prometteur en Ardèche : Tendez l’oreille et écoutez le témoignage de castanéiculteurs passionnés.

Biographie et portrait de la Châtaigne, son actualité et son avenir. Mais surtout sa belle et émouvante histoire avec les Ardéchois. Parcours de visite pour petits et grands.

Espace Castanea Parvis de l’église, 07260 Joyeuse, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Joyeuse Ardèche



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00