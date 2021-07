Visite libre Couvent des Jacobins, 18 septembre 2021, Toulouse.

Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent des Jacobins

**Visite Libre du Couvent des Jacobins de Toulouse** Découvrez le Couvent des Jacobins, ses splendeurs et son histoire ! Ouverture gratuite tout au long du week-end : Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 10h à 18h. MAIS AUSSI : -Tout au long du week-end des Journées européennes du patrimoine retrouvez **la Cie Doulce Mémoire** pour des ateliers sur la musique et la danse médiévale (à l’attention des plus petits et des plus grands) au Couvent des Jacobins. -Découvrez dans le réfectoire l’exposition des oeuvres de l’artiste Kantinka Bock proposée dans le cadre du **festival Printemps de Septembre**

Dans la limite des places disponibles

Visite libre du Couvent des Jacobins de Toulouse.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00