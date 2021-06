Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget, Val-d'Oise Visite libre : Concorde, Boeing 747, Dakota Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Musée de l’Air et de l’Espace, le samedi 3 juillet à 18:00

Concorde, Boeing 747 ou Dakota ? Ne choisissez plus et arpentez l’intérieur de ces avions mythiques. N’oubliez pas de regarder par le hublot, il fait nuit ! **Lieux** : Tarmac, Hall de la Seconde Guerre mondiale, Hall Concorde **Durée** : en continu **Horaires** : 18h-23h **Accessibilité** : déficients visuels, déficients intellectuels, déficients auditifs **Recommandation d’âge** : tous âges

Embarquez de nuit pour une visite à bord de quatre avions de légendes conservés au musée de l’Air et de l’Espace : le Boeing 747, le Dakota et les deux Concorde F-WTSS et F-BTSD ! Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport du Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget Val-d’Oise

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00

