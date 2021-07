Beaucaire Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers Beaucaire, Gard Visite libre Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Gard

Visite libre Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Beaucaire. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers

Monument majestueux dans le goût baroque de l’architecte Jean-Baptiste Franque (1734 à 1744). Architecture majeure de la ville au XVIIIe siècle à un moment où la foire de la Madeleine prospère. Façades et stéréotomie exemplaires. Une frise en bas-relief d’époque romane utilisée en réemploi dans le mur oriental de l’église. Ouverture proposée par la Confrérie de sainte Marie-Madeleine. Architecture majeure de la ville au XVIIIe siècle à un moment où la foire de la Madeleine prospère. Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers Rue Ledru Rollin, 30300 Beaucaire Beaucaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucaire, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers Adresse Rue Ledru Rollin, 30300 Beaucaire Ville Beaucaire lieuville Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers Beaucaire