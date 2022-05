Visite libre Clos des Herpinières Montbarrois Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Clos des Herpinières Flânez dans ce jardin comprenant un étang, une forêt, un verger, un potager, de nombreuses espèces d’arbres et des orchidées sauvages. Des installations de Denis et Cléopâtre Lachaize seront visibles. Clos des Herpinières 38, route de Boiscommun 45340 Montbarrois Montbarrois Loiret

