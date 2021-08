Carcassonne Château et remparts de la cité Aude, Carcassonne Visite libre Château et remparts de la cité Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Visite libre Château et remparts de la cité, 18 septembre 2021, Carcassonne. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château et remparts de la cité

Le parcours de « Visite autonome » donne accès de 10h00 à 17h00 au château comtal et ses chemins de ronde, son musée archéologique et sa boutique. Il se poursuit par une visite panoramique des remparts offrant de magnifiques points de vue des paysages et des fortifications de la cité médiévale. Entre 17h00 et 17h45, les intérieurs du château ne sont plus accessibles, demeure l’accès au rempart sud. Port du masque et pass sanitaire obligatoire pour les plus de 17 ans. Réservation en ligne conseillée sur [[http://www.remparts-carcassonne.fr/](http://www.remparts-carcassonne.fr/)](http://www.remparts-carcassonne.fr/)

Port du masque et pass sanitaire obligatoire pour les plus de 17 ans

Parcourez le château comtal, ses chemins de ronde et son musée archéologique. Poursuivez par une visite panoramique des remparts avec vues sur les fortifications de la cité médiévale. Château et remparts de la cité 1 rue Viollet-le-Duc, 11000 Carcassonne Carcassonne Saint-Pierre Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Château et remparts de la cité Adresse 1 rue Viollet-le-Duc, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne lieuville Château et remparts de la cité Carcassonne