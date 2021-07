Carennac Château des Doyens Carennac, Lot Visite libre Château des Doyens Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Lot

Visite libre Château des Doyens, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Carennac. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château des Doyens

Château Renaissance accueillant l’exposition permanente du Pays d’art et d’histoire et les expositions temporaires « Plantes et Compagnie » du département du Lot, « Nancy Cunard » du service culture de Cauvaldor. Visite libre, exposition permanente du Pays d’art et d’histoire, expositions temporaires « Plantes et Compagnie » du département du Lot, « Nancy Cunard » du service culture de Cauvaldor. Château des Doyens 46110 Carennac Carennac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Carennac, Lot Autres Lieu Château des Doyens Adresse 46110 Carennac Ville Carennac lieuville Château des Doyens Carennac