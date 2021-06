Saint-Jean-Lespinasse Château de Montal Lot, Saint-Jean-Lespinasse Visite libre Château de Montal Saint-Jean-Lespinasse Catégories d’évènement: Lot

Saint-Jean-Lespinasse

Visite libre Château de Montal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Jean-Lespinasse. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Montal

Construit entre 1519 et 1534 par Jeanne de Balzac, le château de Montal, au décor sculpé unique, a été sauvé de la ruine et restauré par l’industriel et mécèbne maurice Fenaille au début du XXe siècle. Donné à l’Etat en 1913 avec tout son riche mobilier, il a été afrémenté dans les années 1970 d’un jardin de buis de style Renaissance.

Dernier accès possible 45 min avant la fermeture du monument. Selon les conditions sanitaires du moment, le nombre de visiteurs dans les espaces clos pourra être réglementé

Visite du monument et du jardin. Château de Montal Château de Montal, 46400 Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Jean-Lespinasse Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Montal Adresse Château de Montal, 46400 Saint-Jean-Lespinasse Ville Saint-Jean-Lespinasse lieuville Château de Montal Saint-Jean-Lespinasse