Visite libre à la découverte de l’oeuvre Virebent. Le château a été entièrement redécoré par Auguste Virebent au XIXe siècle grâce à des moulages de terre cuite. Un patrimoine à découvrir ! Entrée libre sous réserve des règles sanitaires en vigueur. Nombre de personnes limité.

Nombre de personnes limité. L’organisateur adaptera les conditions d’accès en fonction des règles sanitaires en vigueur. Se renseigner à l’arrivée au château de Launaguet. Prévoir un masque

Visite libre du château. Château de Launaguet 95 chemin des Combes 31140 Launaguet

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

