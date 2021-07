Visite libre Château de Gicon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chusclan.

Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gicon

Perché (245 m) sur un promontoire rocheux qui s’est soulevé au cours du secondaire (Crétacé supérieur, -85 millions d’années) le site de Gicon domine les deux basses vallées de la Cèze et du Rhône. La grotte sur, le flanc ouest, témoigne d’une occupation précoce, à l’époque préhistorique, puis celte, ainsi que le grand mur de soutènement au nord, dû à la forte déclivité du sommet. La calade d’entrée, une stèle funéraire et de nombreux fragments de dolia et de tegolae attestent la présence romaine. Le site est lié aux évêques d’Uzès depuis 896 (époque carolingienne) et depuis 945 aux clunisiens de Saint-Saturnin-du-Port (Pont-Saint-Esprit). Le donjon permet de dater les constructions sud du château entre 1220 et 1260, durant le règne de Saint Louis, lequel y serait passé deux fois, en 1248 et 1270, lors de ses départs pour la septième et huitième croisades. En 1312, Philippe le Bel accorde à Guillaume de Saint Just l’autorisation de construire une maison forte ( bâtiment au nord) pour renforcer le système de défense de la rive gardoise du Rhône qui depuis 923 est la frontière entre le Royaume et l’Empire. Parmi les seigneurs laïques on compte des Montières, des d’Ancezune de Vénéjan et onze seigneurs de Fage qui dès le XVIe siècle résident dans le village. La révolte d’Henri de Montmorency, seigneur de Bagnols et gouverneur du Languedoc et de François de Fages contre Louis XIII et Richelieu est à l’origine, en 1631, de la destruction du donjon. Au moment de la Révolution, Cesare Ferrero d’Ormea, gendre du dernier seigneur de Laudun, étant d’origine piémontaise peut conserver son bien. Trois familles lui succèderont dont la famille Michel-Cotte, également propriétaire du Domaine de Saint-Georges, de 1873 à 1973, année où la cave des vignerons de Chusclan acquiert le site.

Le château féodal avec donjon est construit sur un oppidum celte avec calade d’entrée gallo-romaine. La chapelle Sainte-Madeleine fait partie du circuit des chapelles romanes du Gard Rhodanien.

Château de Gicon 30200 Chusclan Chusclan Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00