du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le château, classé au titre des Monuments historiques, domine le village du haut de son éperon rocheux. Déjà existant au IXe siècle, il fut bâti en pierres dès le XIe siècle. Particulièrement bien conservé, il est un des plus beaux vestiges de l’architecture rouergate médiévale. Il fut la propriété pendant 500 ans de la famille d’Arpajon, une des plus importantes lignées du Haut Languedoc. Brousse-le-Château est un village médiéval pittoresque situé au confluent de l’Alrance et du Tarn. Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » il présente un admirable ensemble architectural. Château de Brousse Le Bourg, 12480 Brousse-le-Château Brousse-le-Château Aveyron

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

