Lussan Château Gard, Lussan Visite libre Château Lussan Catégories d’évènement: Gard

Lussan

Visite libre Château, 19 septembre 2021, Lussan. Visite libre

le dimanche 19 septembre à Château

A l’entrée du village de Lussan, labellisé village de caractère et classé parmi les plus beaux villages de France, le château a été construit à la fin du XVème s. puis remanié au XIXème s. avec la construction d’un campanile sur la tour sud-est récemment rénovée. Au 1er étage, la salle du plafond peint est classée monument historique. A proximité, au lieu-dit le Verger, vestiges d’un ancien château du XIIè s.

Entrée libre, limitée à 20 visiteurs simultanés dans l’édifice, port du masque obligatoire

Salle du plafond peint, classée monument historique, au 1er étage du château de Lussan. Château Place du château, 30580 Lussan Lussan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Lussan Autres Lieu Château Adresse Place du château, 30580 Lussan Ville Lussan lieuville Château Lussan