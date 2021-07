Visite libre Château, 18 septembre 2021, Bertholène.

Le château et l’église surplombent le bas bourg créant une surprenante impression de relief par leur situation stratégique. Objet d’un programme de restauration par la commune qui le reçut en don en 1992, le château médiéval de Bertholène et son enceinte, haute de plusieurs mètres, remontent au XIIIe siècle. Point de résistance huguenote, il a été assiégé et mis à sac en 1556 par les troupes catholiques, et en partie incendié. Le dégagement opéré par les archéologues en 1999 a permis de mettre à jour un des ensembles mobiliers les plus riches jamais découverts dans le Rouergue. Les objets retrouvés au château sont visibles au musée archéologique de Montrozier. Attenante au château, l’église ornée de fresques modernes, a été reconstruite en 1839. À visiter également à quelques kilomètres à l’est, les pittoresques villages de Laissac, Palmas et Vimenet.

Visite libre du château, et présence d’un guide sur place.

