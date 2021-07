Coupiac Château Aveyron, Coupiac Visite libre Château Coupiac Catégories d’évènement: Aveyron

Coupiac

Visite libre Château, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Coupiac. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

Pour les JEP 2021, Le Château de Coupiac vous ouvre ses portes de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, les dernières entrées se faisant 30mn avant l’horaire de fermeture. Vous pourrez découvrir en visite libre les 15 salles aménagées du château sans oublier la Salle des Gardes, désormais réouverte, qui vous permettra de profiter d’un joli point de vue sur le village. Des panneaux explicatifs accompagnent la visite ainsi que des exposiitons sur la vie quotidienne au Moyen Âge. Nous avons pensé à nos petits visiteurs : Des costumes sont en prêt pour eux afin de les transformer en petit chevalier ou en jolie princesse le temps d’une visite ainsi que des espaces jeux et lecture.

Tarif adulte 2€, Tarif réduit 1€, gratuit – 11 ans. Le Pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour visiter le château mais nous appliquons la jauge de 50 personnes de plus de 12 ans en simultané

Non loin de la vallée du Tarn, en Sud Aveyron, plongez dans la vie quotidienne d’un château de résidence du XVe siècle. Château Le château, 12550 Coupiac Coupiac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Coupiac Autres Lieu Château Adresse Le château, 12550 Coupiac Ville Coupiac lieuville Château Coupiac