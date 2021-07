Lavardens Château Gers, Lavardens Visite libre Château Lavardens Catégories d’évènement: Gers

Lavardens

Visite libre Château, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lavardens. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

Parcourez ce bâtiment du XVIIe siècle et découvrez une histoire riche en rebondissements. Le château est également un centre d’art accueillant des expositions et des animations très diverses tout au long de la saison. Cette année vous voyagerez entre les mondes puisque vous pourrez parcourir l’exposition _Fragments du Japon_ et admirer les illustrations humoristiques sur la vie en Gascogne de Perry Taylor.

4,50€, 3,50€ (étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap), gratuit – 16 ans. Accès soumis à la présentation du passe sanitaire, circuit de visite à sens unique, port du masque obligatoire

Avec le château de Lavardens, découvrez un monument historique et un centre d’art ! Château 32360, Lavardens Lavardens Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Lavardens Autres Lieu Château Adresse 32360, Lavardens Ville Lavardens lieuville Château Lavardens