Visite libre Chapelle Saint-Martin de Lasalle ou de Besplas Villasavary Aude

Villasavary

18 septembre 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La chapelle Saint Martin de la Salle a été établie au XIIe siècle dans les dépendances d’un domaine agricole ayant succédé à la villa romaine voisine. Divers indices historiques laissent penser qu’il pourrait constituer le pôle originel de la famille des Seigneurs de Laurac. Aujourd’hui connue comme la chapelle de Besplas et classée au titre des monuments historiques, elle constitue un véritable joyau de l’art roman en Lauragais, et a fait l’objet de récentes restaurations. Visite libre de la chapelle Saint Martin de la Salle, qui a été établie au XIIe siècle dans les dépendances d’un domaine agricole ayant succédé à la villa romaine voisine. Chapelle Saint-Martin de Lasalle ou de Besplas Hameau de Besplas, 11150 Villasavary Villasavary Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

