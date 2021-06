Visite libre Chapelle Saint-Martin-de-las-Oumettes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mauroux.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Martin-de-las-Oumettes

En 1779, au moment où la France faisait face à une épidémie de dysenterie qui allait faire 175 000 morts et où le servage sur les domaines royaux était supprimé, les habitants d’une petite commune du Gers achevaient de réaliser le souhait d’un natif du pays : François Claverie dit « Toulouze ». Ce dernier ayant fait fortune « aux Amériques » avait légué 15 000 livres tournois en 1729 à sa paroisse pour la construction d’une chapelle où serait dite tous les jours une messe basse pour le salut de son âme. Cet édifice de style Régence est long de 21 m et large de 7 m, auquel est accolée une sacristie. Le clocher culmine à 12 m. La nef unique, de forme régulière, comprend trois autels de pierre, surmontés chacun d’un tableau à l’huile, une belle tribune et des fonts baptismaux. Une chaire en bois sculpté y fut installée le 22 avril 1863. A partir de 2002 des travaux de consolidation en association avec la Fondation du Patrimoine ont été entrepris par la commune afin de faire face au risque de dégradation du clocher et des fuites de la toiture et un tableau « La Crucifixion », datant du XVIIIe siècle fut entièrement restauré. Depuis environ cinq ans, au sein de l’association ASMO, la remise en peinture des murs a été initié par « JMBey », un artiste peintre local qui ne ménage ni son temps ni son talent pour redonner aux murs leur charme d’autrefois. Une fois entièrement restauré cet édifice pourra comme dans le passé réunir les habitants des alentours pour des activités culturelles diverses. Ce bâtiment nous rassemble et sert de catalyseur aux initiatives en regroupant les générations et les couches sociales dans un même et unique but : transmettre aux générations futures l’héritage de nos anciens.

Lors de la visite vous pourrez apprécier la remise en peinture des murs intérieurs de l’édifice en respectant les motifs initiaux imaginés par nos anciens.

Chapelle Saint-Martin-de-las-Oumettes 32380 Mauroux Mauroux Gers



2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:30:00