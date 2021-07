Vénéjan Chapelle Saint-Jean-Baptiste Gard, Vénéjan Visite libre Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan Catégories d’évènement: Gard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Jean-Baptiste

Sur le plateau dominant le village, la chapelle XIIe s. restaurée avec ses peintures murales du XIVe s. Petite construction romane dont les fondations datent du XIe siècle, la chapelle Saint- Jean-Baptiste est délaissée à la fin du XVIIe siècle pour une nouvelle église paroissiale. Redécouverte par Léon Alègre dans les années 1860, elle tombe à nouveau dans l’oubli au début du XXe siècle. Et ce n’est qu’en 1969 qu’un Comité de restauration est créé pour la sauver. Suite à son inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1986, elle est restaurée et ouverte au public. Venez découvrir cet édifice qui recelle des peintures murales du XIVe siècle. Visite libre de la chapelle romane. Chapelle Saint-Jean-Baptiste Impasse de la Chapelle, 30200 Vénéjan Vénéjan Gard

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

