Gourdon Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Gourdon, Lot Visite libre Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Visite libre Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gourdon. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame-des-Neiges

Chœur roman. Nef, portail et campanile de 1646. Riche décoration intérieure : grand maître-autel baroque, sculpté doré polychrome, oeuvre magistrale des sculpteurs gourdonnais Tournié (1690). Peinture contemporaine Notre-Dame des Neiges de Raymond Cayron (1960). Visite libre de la chapelle baroque du XVIIe siècle, du décor baroque et promenade libre dans le val du Bléou et sur le GR 64. Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Lieu dit Notre-Dame-des-Neiges, 46300 Gourdon Gourdon Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Adresse Lieu dit Notre-Dame-des-Neiges, 46300 Gourdon Ville Gourdon lieuville Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Gourdon